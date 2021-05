Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Kontrolle beim Postverteilzentrum Hermes in Hückelhoven endet mit Hausdurchsuchungen in Baden-Württemberg

Aachen (ots)

Bei einer Postkontrolle in Hückelhoven fiel den Beamtinnen und Beamten des Hauptzollamts Aachen ein verdächtigtes Paket auf. Beim Öffnen des Paketes stellten sie fest, dass dieses über 3 Kilogramm Amphetamin enthielt.

Da das Paket an eine Person in Baden-Württemberg adressiert war, wurde es zuständigkeitshalber an das Zollfahndungsamt Stuttgart übergeben. Über die Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Adressaten beantragt.

Weil der Adressat des Paketes bei der Durchsuchung seiner Wohnung angab, dass er das Paket lediglich für den Nachbarn angenommen habe, wurde der Durchsuchungsbeschluss nach telefonischer Rücksprache mit einem Richter auch auf die Wohnung des Nachbarn erweitert. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell