Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Interessante Stellenangebote beim Hauptzollamt Aachen

Aachen (ots)

Im Rahmen einer bundesweiten Kampagne zur Personalverstärkung in der Zollverwaltung sucht das Hauptzollamt Aachen neue Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an einer abwechslungsreichen und krisensicheren Tätigkeit in einer Bundesbehörde haben, die seit 2016 als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert ist.

Die Zollverwaltung erfüllt umfassende Aufgaben aus sehr unterschiedlichen Bereichen. So gibt es beim Hauptzollamt Aachen offene Stellen bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (z.B. digitale Forensik), dem Leitungsstab, der Vollstreckung, der Abgabenerhebung, der Ahndung und im Bereich der allgemeinen Verwaltung (z.B. Informationstechnik oder Haushaltsangelegenheiten).

Alle Stellen sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ist die Möglichkeit der Verbeamtung gegeben. Je nach Tätigkeit ist eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium (Bachelor oder vergleichbarer Abschluss) notwendig. Details zu den Stellenangeboten sind auf www.zoll.de veröffentlicht.

