Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll zieht Paketsendungen mit mehr als 25 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr

Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg übernimmt die Ermittlungen

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Potsdam (ots)

Bereits im Mai stellte der Potsdamer Zoll bei Kontrollen in einem Paketzentrum über 25 Kilogramm Marihuana sicher. Der Empfänger einer 19-Kilogramm-Marihuana-Sendung konnte unterdessen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn leiteten die Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Potsdam ein Strafverfahren wegen Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit dem Konsumcannabisgesetz ein.

Anschließend erfolgte vor Ort die Übernahme des Sachverhaltes durch das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg.

Der Beschuldigte wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an.

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