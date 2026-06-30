PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Potsdam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zoll zieht Paketsendungen mit mehr als 25 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr
Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg übernimmt die Ermittlungen

HZA-P: Zoll zieht Paketsendungen mit mehr als 25 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr / Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg übernimmt die Ermittlungen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Potsdam (ots)

Bereits im Mai stellte der Potsdamer Zoll bei Kontrollen in einem Paketzentrum über 25 Kilogramm Marihuana sicher. Der Empfänger einer 19-Kilogramm-Marihuana-Sendung konnte unterdessen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn leiteten die Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Potsdam ein Strafverfahren wegen Verdachts des Bannbruchs in Verbindung mit dem Konsumcannabisgesetz ein.

Anschließend erfolgte vor Ort die Übernahme des Sachverhaltes durch das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg.

Der Beschuldigte wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Potsdam
Christiane Ullrich
E-Mail: presse.hza-potsdam@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Potsdam, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Potsdam mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Potsdam
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Potsdam
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren