Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Zigarettenschmuggel aufgeflogen - Zoll am BER entdeckt innerhalb weniger Tage 431 Stangen verteilt auf acht Gepäckstücke

Steuerstrafverfahren eingeleitet und Zigaretten sichergestellt

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Potsdam (ots)

Am 5. Juni stellte der Potsdamer Zoll am BER bei einer Reisenden aus Guinea insgesamt 38.200 Stück unversteuerte Zigaretten sicher. Verteilt auf drei Reisetaschen und einen kleinen Koffer zählten die Zöllnerinnen und Zöllner 191 Stangen Schmuggelgut.

Nach Angaben der Reisenden hatte sie die Zigaretten in Guinea gekauft, um sie günstig weiterzuverkaufen. Der Zigarettenverkauf wäre ihr von Bekannten empfohlen worden.

Der jüngste Aufgriff ist bereits der zweite größere Zigarettenschmuggel-Fall innerhalb weniger Tage. Bereits am 31. Mai entdeckten Einsatzkräfte des Potsdamer Zolls am Flughafen BER bei einer Gepäckkontrolle einer aus der Türkei kommenden Maschine mehr als 48.000 Stück unversteuerte Zigaretten. Die Schmuggelzigaretten waren auf vier Reisekoffer verteilt.

Erste Auffälligkeiten ergab eine durchgeführte Röntgenkontrolle. Nachdem zwei Frauen mit den vier Gepäckstücken den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passierten, wurden sie vom Zoll zur Kontrolle gebeten. Gezählt wurden nach Öffnen der Koffer 240 Stangen Zigaretten. Den Angaben zufolge, seien die Zigaretten für den Eigenbedarf bestimmt.

Wegen Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung müssen sich die Reisenden nun in einem Steuerstrafverfahren verantworten.

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