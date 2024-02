Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Kieler Zoll, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft gehen gegen Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug vor

Als Zufallsfund bei Durchsuchungen auch Mengen an Drogen sichergestellt

Kiel,Elmshorn (ots)

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kiel gegen 5 Beschuldigte wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und des Hinterziehens von Sozialversicherungsbeiträgen haben 77 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Kiel am 1. Februar 2024 zusammen mit der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft Kiel insgesamt 2 Pizza-Lieferdienste und 7 Privatwohnungen in Kiel und eine weitere Wohnung in Elmshorn durchsucht.

"Es wurden zahlreiche Beweismittel und mehrere Handys gesichert", so Gabriele Oder, Sprecherin des Hauptzollamts Kiel.

"In der Elmshorner Wohnung wurden außerdem knapp 43.000 Euro Bargeld sowie 1,3 Kilogramm Marihuana, 62 Gramm Kokain, 750 Gramm Amphetamine und diverse Tabletten sichergestellt", so Oder weiter.

Den Durchsuchungen gingen polizeiliche Feststellungen und Hinweise aus der Bevölkerung voraus.

"Den Beschuldigten wird vorgeworfen, entweder als Strohmänner oder tatsächliche Inhaber verschiedener Kieler Pizzalieferdienste Arbeitende schwarz beschäftigt zu haben. Zudem stehen sie in Verdacht, Pizzabestellungen teils außerhalb der offiziellen Buchführung abgewickelt und die Erlöse daraus nicht der Besteuerung unterworfen und zur Begleichung der Schwarzlöhne genutzt zu haben, so Oder.

Da die Örtlichkeiten der Lieferdienste von der Polizei im Vorwege als sog. "gefährliche Orte" definiert wurden, wurde der Einsatz intensiv durch Beamte der Landespolizei Schleswig-Holstein unterstützt.

Zusatzinformation:

Der Zoll geht bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung regelmäßig Hinweisen aus der Bevölkerung zur Bekämpfung von Gesetzesverstößen nach.

Hinweise können beispielsweise online eingereicht werden:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html

