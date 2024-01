Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Medieneinladung: Aufgriff von mehr als 20 Millionen Zigaretten am Lübecker Skandinavienkai durch das Hauptzollamt Kiel

Kiel,Lübeck,Travemünde, (ots)

Das Hauptzollamt Kiel präsentiert die Sicherstellungen zweier zeitlich eng aufeinanderfolgender Zigarettenaufgriffe und lädt die Medienvertretungen hierzu herzlich ein.

Termin: Heute, Mittwoch, 10.01.2024; 12:00 Uhr

Ort: Hauptzollamt Kiel, Kronshagener Weg 105 in 24116 Kiel

Es handelt sich hierbei um zwei große Zigarettenaufgriffe über jeweils 10,4 Mio. Stück unversteuerter Zigaretten vom 29. November 2023 und 5. Dezember 2023 am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde, die das Hauptzollamt Kiel Ihnen am heutigen Tag, den 10. Januar 2024, um 12 Uhr in den Räumlichkeiten des HZA Kiels präsentieren möchte.

Gerne geben wir Ihnen die Gelegenheit, Fotoaufnahmen von der geschmuggelten Ware zu machen.

Über eine kurze Anmeldung via E-Mail würden wir uns freuen.

