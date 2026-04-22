Hauptzollamt Hamburg

HZA-HH: Sondereinsatz am Bahnhof Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Es kommt ein Zug aus Amsterdam

Am 20. April 2026 führte der Hamburger Zoll einen koordinierten Sondereinsatz durch. Ziel der Maßnahme war die umfassende Kontrolle der Reisenden und ihrem Gepäck, die mit einem Zug aus Amsterdam einreisten.

Unterstützt wurde der Einsatz durch 25 Bundespolizisten und 4 Einsatzkräfte der Polizei Hamburg, die maßgeblich zum reibungslosen Ablauf beitrugen. Im Verlauf der Sonderkontrolle wurden 136 Reisende und weit über 200 Gepäckstücke kontrolliert. Hierbei wurden mehrere Verstöße im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln festgestellt, die nun weiterführend bearbeitet werden.

Die Einsatzleitung zieht eine durchweg positive Bilanz: Der Sondereinsatz verlief geordnet, effektiv und unterstreicht die Bedeutung gut abgestimmter Zusammenarbeit sowie moderner Einsatzmittel für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.

Zusatzinformation: Die Einfuhr von Betäubungsmitteln nach Deutschland ist streng reglementiert und erfordert grundsätzlich eine Erlaubnis nach §3 BtmG sowie eine Genehmigung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte.

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