Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Erfolgreiche Jahresbilanz des HZA Bremen

Berichtigung

Bremen (ots)

In der heutigen Pressemitteilung zur Bilanz des Hauptzollamts Bremen für das Jahr 2025 hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Im Abschnitt Steuereinnahmen im zweiten Satz des ersten Absatzes muss es richtig heißen:

"Ursächlich dafür sind um rund 100 Millionen Euro auf rund 1,2 Milliarden Euro erhöhte Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern."

In der Pressemitteilung hieß es falsch:"... auf rund 1,2 Millionen Euro erhöhte Einnahmen"

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