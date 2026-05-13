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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Erfolgreiche Jahresbilanz des HZA Bremen
Berichtigung

Bremen (ots)

In der heutigen Pressemitteilung zur Bilanz des Hauptzollamts Bremen 
für das Jahr 2025 hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Im 
Abschnitt Steuereinnahmen im zweiten Satz des ersten Absatzes muss es
richtig heißen:
"Ursächlich dafür sind um rund 100 Millionen Euro auf rund 1,2 
Milliarden Euro erhöhte Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern."
In der Pressemitteilung hieß es falsch:"... auf rund 1,2 Millionen 
Euro erhöhte Einnahmen"

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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