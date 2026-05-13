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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Erfolgreiche Jahresbilanz des HZA Bremen
über 1,5 Tonnen Kokain sichergestellt/ 3,8 Milliarden Euro Einnahmen/ erfolgreiche Bekämpfung der Schwarzarbeit

HZA-HB: Erfolgreiche Jahresbilanz des HZA Bremen / über 1,5 Tonnen Kokain sichergestellt/ 3,8 Milliarden Euro Einnahmen/ erfolgreiche Bekämpfung der Schwarzarbeit
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Bremen (ots)

Das Hauptzollamt Bremen legt heute im Nachgang zur bundesweiten 
Bilanz des Zolls seine regionalen Ergebnisse vor. Die Statistik für 
das Jahr 2025 mit ausführlichen Informationen des Hauptzollamts 
Bremen kann digital über  presse.hza-bremen@zoll.bund.de angefordert 
werden. 
Drogensicherstellungen und Hafensicherheit
Das Hauptzollamt Bremen hat im letzten Jahr über 1,5 Tonnen Kokain 
sichergestellt. Damit liegt die Sicherstellungsmenge nahe an der 
Rekordmarke aus dem Jahr 2023 mit 1,8 Tonnen und deutlich über dem 
Vorjahreswert mit rund 400 kg sichergestelltem Kokain. Seit dem Jahr 
2017 hat der Zoll bereits zum fünften Mal mehr als eine Tonne Kokain 
innerhalb eines Jahres in Bremerhaven entdeckt.
Der hohen Sicherstellungsmenge liegt ein Großaufgriff vom 26. Juni 
2025 zugrunde, bei dem in einem Seecontainer aus Kolumbien über 1.100
Kilo Kokain geborgen werden konnte. Der mit Kaffee gefüllte Container
wurde vorab aufgrund einer Risikoanalyse des Hauptzollamts Bremen zur
Kontrolle ausgewählt. Tatsächlich könnten dann auch nahe der 
Containertür insgesamt 41 wasserfest verpackte Gebinde aus 
Kokainpaketen festgestellt werden. Die Art der Verpackung lässt 
vermuten, dass die Gebinde auf See hätten über Bord geschmissen und 
dort von kleineren Booten geborgen und verdeckt an Land gebracht 
werden sollten, einem sogenannten Drop-Off-Schmuggel. Ein zur 
Sicherheit zusätzlich durchgeführtes Röntgen des Containers ergab 
keine weiteren Feststellungen. Die weiteren Ermittlungen hatte das 
Zollfahndungsamt Hamburg aufgenommen. Das Kokain hatte einen 
geschätzten Straßenverkaufswert von über 60 Millionen Euro. Aus 
ermittlungstaktischen Gründen konnte der Fall erst jetzt bekannt 
gegeben werden.
Weiterhin wird bei Schmuggelversuchen die Rip-Off-Schmuggelmethode 
angewendet, bei der Schmugglerbanden auf einem Terminal in Südamerika
die Drogen unbemerkt in einem Seecontainer nahe der Containertür oder
einem anderen leicht zugänglichem Versteck ablegen, damit sie in 
Europa in einem unbeobachteten Moment schnell wieder aus dem 
Container entfernt werden können. 
"Der zweitgrößte Containerhafen Deutschlands in Bremerhaven bleibt 
wie alle großen Seehäfen weiterhin Einfallstor für den 
Rauschgiftschmuggel. Wir führen daher unsere intensiven und 
risikoorientierten Kontrollen im Hafen weiterhin konsequent durch", 
erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen und führt 
fort "Unsere Sicherstellungserfolge geben unserem Kontrollansatz 
recht. Die Anzahl an Kontrollkräften bleibt weiterhin hoch. Natürlich
sind wir auch in einem ständigen Austausch mit den angrenzenden 
Hauptzollämtern, den Zollfahndungsämtern und unseren Partnerbehörden.
Die Allianz der Seehäfen zur Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels ist 
ein weiterer wichtiger Baustein im Kampf gegen den Drogenschmuggel".
Der Zoll spielt für die Hafensicherheit in den bremischen 
Überseehäfen und einhergehend für die Bekämpfung des organisierten 
Rauschgiftschmuggels eine zentrale Rolle. Mit seiner EDV-gestützten 
Risikoanalyse ist das Hauptzollamt Bremen in der Lage, potentielle 
Schmuggelware aus den mehr als 4 Millionen Containern (in TEU), die 
jährlich in Bremerhaven umgeschlagen werden, gezielt herauszufiltern.
Das Personal des Zolls für die Kontrollen in Bremerhaven wurde in den
letzten Jahren nachhaltig verstärkt. Mit der neuen Röntgenfläche, die
letzten Sommer in Betrieb genommen wurde, können künftig neben 
Seecontainern auch LKWs gescannt werden. Die ohnehin gute 
Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden und Hafenbetrieben
wurde noch einmal intensiviert.
Seit dem letzten Jahr können insbesondere Hafenbeschäftigte dem Zoll 
über eine Telefonhotline verdächtige Vorgänge auf dem Terminalgelände
oder Anwerbeversuche durch Schmugglerbanden melden. Die Rufnummer 
0421 5154 7000 ist an jedem Tag rund um die Uhr besetzt. Die 
Mitteilungen können anonym erfolgen.
Auch die durch das Hauptzollamt Bremen sichergestellte Menge an 
Marihuana hat sich mit 447 kg gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. 
Ursächlich für die hohe Sicherstellungs-menge war ein Einzelaufgriff 
durch das Zollamt Bremen im Juni des letzten Jahres. Beamte des 
Zollamts kontrollierte einen Seecontainer aus Thailand, der laut 
Zollunterlagen mit Kokosnussschalen beladen sein sollte. Der 
eingesetzte Zollhund Emma, ein zweijähriger Flat Coated Retriever, 
zeigte an den Kartons und den darin befindlichen Folienbeuteln
großes Interesse. Nach Öffnen eines der Beutel kam das aufwendig in 
Originalverpackung eingeschweißte Cannabis zum Vorschein. Die 
weiteren Ermittlungen hatte das Zollfahndungsamt Hannover übernommen.
Steuereinnahmen
Die Gesamtsteuereinnahmen des Hauptzollamts Bremen sind gegenüber dem
Vorjahr um rund 50 Millionen Euro auf über 3,8 Milliarden Euro 
gestiegen. Ursächlich dafür sind um rund 100 Millionen Euro auf rund 
1,2 Millionen Euro erhöhte Einnahmen aus Verbrauch- und 
Verkehrsteuern. 
Die Einnahmen aus den Einfuhrabgaben Zoll und Einfuhrumsatzsteuer 
hingegen sanken gegenüber dem Vorjahr leicht um 50 Millionen Euro auf
rund 2,5 Milliarden Euro. Insgesamt liegen die Einnahmen gegenüber 
dem Vorjahr im Rahmen der normalen Schwankungsbreite.
"Mit fast 4 Milliarden Euro leistet das Hauptzollamt Bremen weiterhin
einen wichtigen Beitrag zu den bundesweiten Einnahmen des Zolls", 
bewertet Tödter das Ergebnis und stellt klar "Als Partner der 
Wirtschaft sorgt der Zoll durch seine modernen Strukturen für eine 
schnelle und reibungslose Abfertigung und trägt zum Schutz der 
Wirtschaft und Bevölkerung bei. 
Produktfälschungen
Der Trend der Vorjahre bleibt unverändert. Weiterhin sind 
hochpreisige Markenwaren beliebte Fälschungsobjekte. Insgesamt wurden
durch das Hauptzollamt Bremen über 20.000 gefälschte Produkte im Wert
von fast 1,2 Millionen Euro vom Markt ferngehalten.
"Produktpiraterie unterläuft den fairen Wettbewerb in der 
Europäischen Union und gefährdet Arbeitsplätze. Die wesentlich 
geringeren Herstellungskosten gefälschter Produkte gehen häufig nicht
nur zu Lasten der Qualität. Nicht eingehaltene Sicherheitsstandards 
und die Verwendung von gesundheitsgefährdenden Stoffen bei der 
Herstellung von Produktfälschungen stellen zudem für den 
Endverbraucher eine Gefahr dar. Der Zoll unterbindet daher im 
Interesse der Wirtschaft und der Verbraucher die Einfuhren 
gefälschter Produkte", fügt Tödter an.
Tabakwaren
Die Anzahl der sichergestellten Tabakwaren, die nicht dem 
Tabaksteuerrecht entsprechen, hat sich gegenüber dem Vorjahr zum Teil
deutlich erhöht. Die Menge von über 6,2 Millionen sichergestellten 
Zigaretten ist wesentlich begründet in einer Großsicherstellungsmenge
von rund 5,6 Millionen Zigaretten, die in einer als Handläufe 
getarnte LKW-Ladung im August letzten Jahres aufgefunden wurde. Im 
Jahr 2024 wurden mit fast 430.000 Zigaretten deutlich weniger 
Zigaretten sichergestellt.
Auch die Sicherstellungsmenge an Wasserpfeifentabak hat sich um etwa 
150 Kilo auf über 700 Kilo erhöht. Zudem wurden in Deutschland nicht 
verkehrsfähige Snus- und Nikotinbeutel und nicht verkehrsfähige 
E-Zigaretten mit einer zu großen Füllmenge an Liquids dem Markt 
ferngehalten. Pro Einheit sind maximal 2 ml Füllmenge erlaubt. "Das 
Hauptzollamt Bremen hat auch im Jahr 2025 verstärkt Kontrollen in 
Kiosken und Shishabars durchgeführt", erläutert Tödter und ergänzt: 
"Die dabei sichergestellten Waren verstoßen nicht nur gegen das 
Tabaksteuerrecht, sondern gefährden auch die Gesundheit der häufig 
jungen oder gar minderjährigen Verbraucher." 
Bekämpfung der Schwarzarbeit
Die Bilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Bremen
wurde bereits inhaltsgleich am 22. Februar 2026 veröffentlicht.
Im Kampf gegen die Schwarzarbeit blickt das Hauptzollamt Bremen auf 
ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. 
Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) führten im 
Jahr 2025 zur Einleitung von knapp 3500 Strafverfahren. Damit lag die
Zahl der eingeleiteten Verfahren wieder auf dem Niveau des bisherigen
Jahreshöchstwertes aus dem Jahr 2023 und rund 400 über dem des 
Vorjahres.
In Folge der Ermittlungen wurden mit über 660.000 Euro nochmals über 
10.000 Euro höhere Geldstrafen als im Vorjahr und insgesamt über 24 
Jahre an Freiheitsstrafen ausgesprochen.
Außerdem leitete die FKS über 1.600 Bußgeldverfahren ein und 
verhängte rund 830.000 Euro an Bußgeldern.
Die festgestellte Schadenssumme, aus unter anderem nicht gezahlten 
Sozialversicherungsbeiträgen, nicht gezahlten Steuern und nicht 
gezahlten Mindestlöhnen, beläuft sich auf über 16 Millionen Euro. 
Die Anzahl an Arbeitgeberprüfungen hat sich im letzten Jahr mit rund 
370 Prüfungen im Vergleich zu 2024 ebenfalls erhöht. Die Prüfungen 
erfolgen auf Grundlage eigener Risikoeinschätzung nach dem Grundsatz 
"Qualität vor Quantität". Durch den risikoorientierten Ansatz 
konzentriert sich die FKS des Hauptzollamts Bremen zielgenau auf die 
generell für Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung besonders 
anfälligen Bereiche, wie zum Beispiel das Baugewerbe, den 
Gaststätten- und Beherbergungsbereich, das Speditions-, Transport- 
und Logistikwesen und Friseur- und Kosmetiksalons.
"Rund 3500 eingeleitete Strafverfahren und eine erneut hohe 
festgestellte Schadenssumme von über 16 Millionen Euro im letzten 
Jahr zeigen, dass sich der risikoorientierte Prüfansatz der FKS 
bezahlt macht", erklärt Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamtes 
Bremen und fährt fort: "Schwarzarbeit ist Wirtschaftskriminalität zu 
Lasten der Allgemeinheit. Sie schädigt unsere Wirtschaft und 
gefährdet unsere Sozialsysteme. Der Zoll stellt sich dem durch 
zielgerichtete Kontrolltätigkeit und intensive Ermittlungen 
entgegen."
Die Ergebnisse der vorgestellten Jahresbilanz beruhen auf der 
engagierten und professionellen Aufgabenwahrnehmung der Beschäftigten
des Hauptzollamtes Bremen, bei denen sich die Leiterin ganz herzlich 
bedankt. 
Zusatz:
Sollte das Interesse an einer Tätigkeit beim Zoll geweckt worden 
sein, können die Modalitäten und Voraussetzungen für eine Bewerbung 
unter Zoll.de/Karriere oder auf zoll-karriere.de eingesehen werden. 
Der Zoll ist immer bestrebt, engagierte und motivierte Kollegen und 
Kolleginnen für eine abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit 
einzustellen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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