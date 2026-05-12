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Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Einladung zum Medientermin (Wiederholungstext)/ Das Hauptzollamt Bremen stellt die Jahresbilanz 2025 und eine Großsicherstellung Kokain aus dem letzten Jahr in Bremerhaven vor

Bremen (ots)

Das Hauptzollamt Bremen stellt seine Jahresbilanz 2025 vor und 
berichtet über die Steuereinnahmen und Sicherstellungen, darunter 
über eine Großsicherstellung Kokain aus dem letzten Jahr. Auf der 
Pressekonferenz werden Ihnen weitere sichergestellte Waren 
präsentiert werden. Außerdem wird es eine Hundevorführung und die 
Vorstellung der neunen Röntgenfläche geben, die seit Mitte 2025 in 
Betrieb ist.
Es besteht die Möglichkeit für Film- und Fotoaufnahmen. Für 
Rückfragen und O-Töne steht unter anderem die Leiterin des 
Hauptzollamtes Bremen zur Verfügung.
Das Hauptzollamt Bremen lädt daher am 
Mittwoch, 13. Mai 2026, 
um 10:00 Uhr
zu einem Medientermin ein.
Der Ortstermin findet beim
Hauptzollamt Bremen
Zollamt Bremerhaven
Röntgenprüfgruppe
Senator-Borttscheller-Straße 8
27568 Bremerhaven
auf dem neuen Scangelände statt.
Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung gebeten. 
(E-Mail:  presse.hza-bremen@zoll.bund.de oder Telefon: 0421 / 5154 
-1026 oder -1027). 
Wir bitten um Verständnis, dass sich jede Pressevertreterin und jeder
Pressevertreter aus Sicherheitsgründen vor Ort ausweisen muss.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Bremen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Volker von Maurich
Telefon: 0421 5154 - 1026
E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell

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