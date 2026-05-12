Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Einladung zum Medientermin (Wiederholungstext)/ Das Hauptzollamt Bremen stellt die Jahresbilanz 2025 und eine Großsicherstellung Kokain aus dem letzten Jahr in Bremerhaven vor

Bremen (ots)

Das Hauptzollamt Bremen stellt seine Jahresbilanz 2025 vor und berichtet über die Steuereinnahmen und Sicherstellungen, darunter über eine Großsicherstellung Kokain aus dem letzten Jahr. Auf der Pressekonferenz werden Ihnen weitere sichergestellte Waren präsentiert werden. Außerdem wird es eine Hundevorführung und die Vorstellung der neunen Röntgenfläche geben, die seit Mitte 2025 in Betrieb ist. Es besteht die Möglichkeit für Film- und Fotoaufnahmen. Für Rückfragen und O-Töne steht unter anderem die Leiterin des Hauptzollamtes Bremen zur Verfügung.

Das Hauptzollamt Bremen lädt daher am

Mittwoch, 13. Mai 2026,

um 10:00 Uhr

zu einem Medientermin ein.

Der Ortstermin findet beim

Hauptzollamt Bremen Zollamt Bremerhaven Röntgenprüfgruppe Senator-Borttscheller-Straße 8 27568 Bremerhaven

auf dem neuen Scangelände statt.

Aus organisatorischen Gründen wird um vorherige Anmeldung gebeten. (E-Mail: presse.hza-bremen@zoll.bund.de oder Telefon: 0421 / 5154 -1026 oder -1027).

Wir bitten um Verständnis, dass sich jede Pressevertreterin und jeder Pressevertreter aus Sicherheitsgründen vor Ort ausweisen muss.

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