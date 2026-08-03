Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 33. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 10.08.2026 bis Sonntag, 16.08.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 10.08.2026

- Völklingen - B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - BAB 6 zwischen AD Saarbrücken und AS IGB-West

Dienstag, 11.08.2026

- B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - B 269 zwischen Saarlouis und Lebach

Mittwoch, 12.08.2026

- Saarbrücken - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis

Donnerstag, 13.08.2026

- Homburg - B 10 zwischen Eppelborn und Neububach - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Freitag, 14.08.2026

- Merzig - B 51 zwischen Saarbrücken-Güdingen und Landesgrenze Frankreich - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Samstag, 15.08.2026

- St. Wendel

Sonntag, 16.08.2026

- B 423 zwischen Einöd und Landesgrenze Frankreich - BAB 6 zwischen AD Saarbrücken und AS IGB West

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

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