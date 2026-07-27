Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 32. KW 2026

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Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 03.08.2026 bis Sonntag, 09.08.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 03.08.2026

- B 41 zwischen Neunkirchen und St. Wendel - L 126 zwischen Sulzbach und St. Ingbert - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken

Dienstag, 04.08.2026

- Dudweiler - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und AS Freisen

Mittwoch, 05.08.2026

- B 268 zwischen Lebach und Heusweiler - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Tholey-Hasborn

Donnerstag, 06.08.2026

- Heusweiler - B 268 zwischen Lebach und Losheim am See - BAB 8 zwischen AD Saarlouis und AS Merzig

Freitag, 07.08.2026

- Riegelsberg - B 269 neu, Lisdorf - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig

Samstag, 08.08.2026

- BAB 6 zwischen AS Fechingen und AK Neunkirchen - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken

Sonntag, 09.08.2026

- BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - L 151 zwischen Wadern und Weiskirchen

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

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