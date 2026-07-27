Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 32. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 03.08.2026 bis Sonntag, 09.08.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 03.08.2026
- B 41 zwischen Neunkirchen und St. Wendel - L 126 zwischen Sulzbach und St. Ingbert - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken
Dienstag, 04.08.2026
- Dudweiler - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und AS Freisen
Mittwoch, 05.08.2026
- B 268 zwischen Lebach und Heusweiler - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 1 zwischen AK Saarbrücken und AS Tholey-Hasborn
Donnerstag, 06.08.2026
- Heusweiler - B 268 zwischen Lebach und Losheim am See - BAB 8 zwischen AD Saarlouis und AS Merzig
Freitag, 07.08.2026
- Riegelsberg - B 269 neu, Lisdorf - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig
Samstag, 08.08.2026
- BAB 6 zwischen AS Fechingen und AK Neunkirchen - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken
Sonntag, 09.08.2026
- BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - L 151 zwischen Wadern und Weiskirchen
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Landespolizeidirektion Saarland
Denise Linz
Mainzer Straße 134-136
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-9628017
E-Mail: lpd-presse@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell