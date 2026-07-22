Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 31. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 27.07.2026 bis Sonntag, 02.08.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 27.07.2026
- B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - Illingen
Dienstag, 28.07.2026
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 41 zwischen Neunkirchen und Nohfelden - Merzig
Mittwoch, 29.07.2026
- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen - Heusweiler
Donnerstag, 30.07.2026
- BAB 62 zwischen AS Freisen und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Völklingen
Freitag, 31.07.2026
- BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Saarbrücken- Neuhaus - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - Homburg
Samstag, 01.08.2026
- BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz
Sonntag, 02.08.2026
- L 266 zwischen Göttelborn und Humes
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten,die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
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