Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 31. KW 2026

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Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 27.07.2026 bis Sonntag, 02.08.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 27.07.2026

- B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Saarbrücken - BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - Illingen

Dienstag, 28.07.2026

- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 41 zwischen Neunkirchen und Nohfelden - Merzig

Mittwoch, 29.07.2026

- BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen - Heusweiler

Donnerstag, 30.07.2026

- BAB 62 zwischen AS Freisen und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - Völklingen

Freitag, 31.07.2026

- BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Saarbrücken- Neuhaus - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - Homburg

Samstag, 01.08.2026

- BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz

Sonntag, 02.08.2026

- L 266 zwischen Göttelborn und Humes

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten,die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

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