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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsüberwachung in Reuschenbach

Reuschenbach (ots)

Am Montag, 20.07.26, wurde erneute das Durchfahrtsverbot in Reuschenbach/Frorath durch Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus überwacht. Auch diesmal konnten Verstöße festgestellt werden. Die Kontrollmaßnahmen werden auch in den nächsten Wochen fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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