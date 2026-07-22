Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Verkehrsüberwachung in Reuschenbach
Reuschenbach (ots)
Am Montag, 20.07.26, wurde erneute das Durchfahrtsverbot in Reuschenbach/Frorath durch Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus überwacht. Auch diesmal konnten Verstöße festgestellt werden. Die Kontrollmaßnahmen werden auch in den nächsten Wochen fortgeführt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634-952-0
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