POL-PDNR: Verkehrsüberwachung in Reuschenbach

Wissen (ots) - Am Montagabend wurde der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur starke Rauchentwicklung aus einem Wald bei Wissen OT Schönstein gemeldet. Diese Information wurde sofort an die Freiwilligen Feuerwehren Wissen und Schönstein sowie die Polizeiwache Wissen weitergeleitet. Wie sich herausstellte, war es auf einem schwer zugänglichen Gartengrundstück in Ortsrandlage zu einem Brand gekommen. Hierbei ...

mehr