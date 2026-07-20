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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand im Wald in Schönstein

Wissen (ots)

Am Montagabend wurde der Integrierten Rettungsleitstelle in Montabaur starke Rauchentwicklung aus einem Wald bei Wissen OT Schönstein gemeldet. Diese Information wurde sofort an die Freiwilligen Feuerwehren Wissen und Schönstein sowie die Polizeiwache Wissen weitergeleitet. Wie sich herausstellte, war es auf einem schwer zugänglichen Gartengrundstück in Ortsrandlage zu einem Brand gekommen. Hierbei wurde ein Wohnwagen vollkommen durch das Feuer zerstört. Ebenso wurden Sträucher und Bäume auf einer Fläche von 30 bis 40 qm in Mitleidenschaft gezogen. Der Feuerwehr, die mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort war, gelang es, den Brand schnell zu löschen und die Fläche danach mit einem Schaumteppich abzudecken. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden und die Ermittlungen dauern an. Die Polizeiwache Wissen bittet daher mögliche Zeugen um Hinweise unter Tel. 02742 9350 oder per Email pwwissen.wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen
Im Kreuztal 103
57537 Wissen
Tel.: 02742 9350
Email: pwwissen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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