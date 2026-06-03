Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 24. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 08.06.2026, bis Sonntag, 14.06.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 08.06.2026
- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - BAB 620 Zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Dienstag, 09.06.2026
- L 157 zwischen Weiskirchen und Merzig - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis
Mittwoch, 10.06.2026
- L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen
Donnerstag, 11.06.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen Neunkirchen und Oberlinxweiler - BAB 6 zwischen AD Saarbrücken und AK Neunkirchen
Freitag, 12.06.2026
- B 51 zwischen Hanweiler und Güdingen - L 126 zwischen Sulzbach und St.Ingbert - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken
Samstag, 13.06.2026
- BAB 6 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - B 268 zwischen Lebach und Losheim am See
Sonntag, 14.06.2026
- BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und AS Freisen - B 269 zwischen St. Wendel und Lebach
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
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