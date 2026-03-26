Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebstahl: Mehrere hundert Euro Schaden

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag kam es zu einem dreisten Diebstahl in der Pariser Straße. Ein Unbekannter sprach eine 78-Jährige auf einem Kaufhausparkplatz an und bat sie, ihm Münzgeld zu wechseln. Während die Frau ihr Portemonnaie in der Hand hielt, um dem Mann zu helfen, entnahm dieser unbemerkt einen hohen dreistelligen Betrag daraus. Erst später fiel der Diebstahl auf, woraufhin die 78-Jährige Anzeige erstattete. Der Polizei beschrieb sie den Verdächtigen als 40 bis 50 Jahre alten Mann, der etwas kräftiger sei. Er trug helle Jeans und eine hellblaue Jacke. Man verständigte sich unter anderem mit einigen englischen Wörtern, da er kein Deutsch sprach. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0631 3689-13312 zu melden. |kle

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