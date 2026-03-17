Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Verfolgungsfahrt in Dillingen/Saar und in der Gemeinde Beckingen

Polizei sucht mögliche Geschädigte und leitet mehrere Strafverfahren gegen 25-Jährigen ein

Saarbrücken / Dillingen/Saar (ots)

Am gestrigen Montag (17.03.2026) kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Dillingen, die letztlich auch in die Gemeinde Beckingen führte. Dort nahm die Polizei den 25-Jährige Fahrzeugführer des flüchtenden Fahrzeugs vorläufig fest. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Gegen 18:55 Uhr fiel Beamten der Verkehrspolizei in der Trierer Straße in Dillingen/Saar ein silberfarbiger Citroën C2 auf. Der Fahrzeugführer war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und sollte daher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die eingesetzten Kräfte der Verkehrspolizei waren mit einem Zivilfahrzeug unterwegs und gaben sich als solche zu erkennen. Sie forderten den Fahrzeugführer über die rote Leuchtschrift "Stopp Polizei" sowie eingeschaltetem Blaulicht zum Anhalten auf. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltezeichen sowie das eingeschaltete Blaulicht, beschleunigte sein Fahrzeug stark und fuhr im weiteren Verlauf weiter in Richtung Diefflen.

In der Folge flüchtete der Fahrer durch die Ortslage Diefflen weiter über die L 346 nach Düppenweiler. Die Flucht führte den Flüchtigen sowie die Polizeibeamten weiter nach Reimsbach. Im Bereich der dortigen Grundschule fuhr der Fahrzeugführer mit seinem Pkw in eine Sackgasse und konnte seine weitere Fahrt nicht fortsetzen. Der Fahrer verließ dort seinen PKW und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Hierbei ließ er seine Beifahrerin im Pkw zurück. Der 25-Jährige konnte nach kurzer Flucht von Fahndungskräften in Reimsbach angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Bei diesem handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Saarlouis, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass es Hinweise dafür gibt, dass der flüchtende Fahrzeugführer bei seiner Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher wurde ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt fuhr der Beschuldigte mehrfach ungebremst unter Missachtung der Vorfahrt in Kreuzungen und Einmündungen ein. Des Weiteren wurde trotz Begegnungsverkehr die komplette Fahrbahnbreite genutzt und mehrfach an unübersichtlichen Stellen überholt. Im Bereich der Düppenweiler Straße in Diefflen ver-suchte der Beschuldigte weiterhin das Polizeifahrzeug abzudrängen, was nur durch eine Gefahrenbremsung der Zivilbeamten verhindert werden konnte. Glücklicherweise kam es nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei weder zu Sach- noch Personenschäden.

Gegen den 25-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Beteiligung an einem Kraftfahrzeugrennen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, dass Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Citroën gefährdet wurden, sich mit der Verkehrspolizei unter der Tel.: 0681/962-1651 in Verbindung zu setzen.

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