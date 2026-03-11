Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten in der 12. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 16.03.2026, bis Sonntag, 22.03.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 16.03.2026
- Heusweiler - Sinz, B 406 - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Dienstag, 17.03.2026
- Lebach - L 266 zwischen Göttelborn und Illingen - Losheim, L 158 - BAB 8 zwischen Neunkirchen-Oberstadt und Kohlhof
Mittwoch, 18.03.2026
- Homburg - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - Dillingen, Merziger Straße - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz
Donnerstag, 19.03.2026
- B 41 zwischen Wolfersweiler und Oberlinxweiler - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Freitag, 20.03.2026
- Losheim, B 268 - BAB 8 zwischen AD Saarlouis und AK Neunkirchen - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Samstag, 21.03.2026
- Luisenthal - L 163 Velsen - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken
Sonntag, 22.03.2026
- Siersburg
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
