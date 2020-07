FW Schalksmühle: Brand in Keller

Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

Einsatz 13.07.2020 - 17:34 Uhr Löschgruppe Hülscheid /Einsatzleitwagen Löschgruppe Winkeln Brand in Gebäude

Die Löschgruppe Hülscheid der Freiwilligen Feuerwehr Schalksmühle wurde heute am frühen Abend in den Bereich "Rolle" alarmiert. Vor Ort brannten im Keller eines Hauses, eine Waschmaschine und ein Trockner. Die Bewohner hatten das betroffene Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell mit einem C-Rohr löschen und so die Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile erfolgreich verhindern. Im Anschluss daran wurde der Keller mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht und mit der Wärmebildkamera der Löschgruppe Winkeln überprüft. Während des Einsatzes wurde die Feuerwehr auch vom DRK Schalksmühle überstürzt. Verletzt wurde niemand. Die K36 blieb für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. (mf)

