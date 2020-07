Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Reh von Feuerwehr aus Geländer befreit

Schalksmühle (ots)

Einsatz 04:44 Uhr Löschgruppe Schalksmühle Tier in Notlage

Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Schalksmühle haben heute Morgen einem Reh geholfen. Das Reh steckte an der Volmestraße (Nähe Klagebach) im Geländer zur Volme hin fest. Das Tier konnte sich nicht mehr selbst befreien und drohte gleichzeitig in die Volme zu stürzen. Mithilfe des hydraulischen Spreizers wurden die Streben des Geländers vorsichtig leicht auseinander gedrückt. Dies reichte für genug Freiraum aus, um das Reh aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anschließend konnte es unverletzt in die Freiheit entlassen werden.

