Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (215/2026) Altöl an Straße in Barbis entsorgt - Polizei Bad Lauterberg ermittelt wegen Umweltstraftat, Täter bislang unbekannt

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Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Barbis, Am Zoll/K 409 Freitag, 17. Juli 2026

BARBIS (jk) - Auf dem Grünstreifen der K 409 zwischen Barbis und Scharzfeld (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte mutmaßlich in der letzten Woche einen mit Altöl gefüllten Kanister entsorgt. Ein Passant entdeckte die Tat am 17. Juli (Freitag) und informierte die Polizei.

Aus dem Behältnis waren zu diesem Zeitpunkt bereits Teile des umweltschädlichen Inhalts ausgetreten und hatten die Fahrbahn auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern verunreinigt. Fahrzeuge verteilten das Öl zusätzlich noch weiter auf der Straße.

Auf dem entsorgten Kanister waren mit roter Farbe die Buchstaben "SKH" aufgezeichnet (siehe Foto). Die Ermittler hoffen, dass dies bei der Suche nach dem oder den Tätern helfen könnte.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Umweltsündern und auch zur Herkunft des Kanisters nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

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