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Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (212/2026) Blühfähige Titanenwurz-Knolle aus Botanischem Garten gestohlen - Ermittler suchen nach Zeugen

POL-GÖ: (212/2026) Blühfähige Titanenwurz-Knolle aus Botanischem Garten gestohlen - Ermittler suchen nach Zeugen
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Göttingen (ots)

Göttingen, Untere Karspüle

Zwischen Sonntag, 14. Juni, und Mittwoch, 17. Juni 2026

GÖTTINGEN (ab) - Aus einem Gewächshaus des Alten Botanischen Gartens in der Unteren Karspüle haben Unbekannte eine blühfähige Knolle der seltenen Titanenwurz gestohlen. Die Polizei Göttingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Knolle der Pflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Amorphophallus titanum zwischen Sonntag, 14. Juni, und Mittwoch, 17. Juni, aus dem sogenannten Cycadeenhaus entwendet. Vermutlich ereignete sich die Tat während der regulären Öffnungszeiten zwischen 8.00 und 18.00 Uhr.

Die Knolle war bereits so weit entwickelt, dass sie künftig einen Blütenstand hätte hervorbringen können. Blühfähige Knollen dieser Pflanzenart sind entsprechend groß und schwer. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Alten Botanischen Garten oder im Bereich der Unteren Karspüle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Von besonderem Interesse sind Hinweise auf Personen, die einen größeren oder schweren Gegenstand aus dem Gewächshaus beziehungsweise dem Botanischen Garten transportiert haben, sowie auf ein möglicherweise zum Abtransport genutztes Fahrzeug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon (0551) 491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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