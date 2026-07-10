POL-GÖ: (210/2026) Unfallflucht auf der B 446 - Wellplatte fällt von Ladefläche und trifft PKW, Polizei Duderstadt sucht nach grauem Pritschenwagen
Göttingen (ots)
Bundesstraße 446 zwischen Westerode und Esplingerode Montag, 6. Juli 2026, gegen 08.40 Uhr
DUDERSTADT (jk) - Durch eine von der Ladefläche eines grauen Pritschenwagens herabfallende Polycarbonat Wellplatte ist am Montagmorgen (06.07.26) gegen 08.40 Uhr auf der B 446 ein Seat Ibiza am Dach beschädigt worden. Der Vorfall passierte zwischen den Ortschaften Westerode und Esplingerode (Landkreis Göttingen). Die Seat-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.
Pritschenwagen und PKW waren zuvor hintereinander auf der B446 von Westerode in Richtung der Ortschaft Esplingerode gefahren. In dem Moment, als die Autofahrerin das mutmaßliche Baustellenfahrzeug überholen wollte, fiel unvermittelt etwas von der vollbeladenen Ladefläche und traf ihren Wagen. Die Überreste der zersplitterten Wellplatte blieben auf der Bundesstraße liegen. Die Gefahrenstelle musste von der Straßenmeisterei Herzberg beseitigt werden.
Der unbekannte graue Pritschenwagen soll die Fahrt in Richtung Seulingen/Göttingen fortgesetzt haben.
Sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/8461-0 entgegen.
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