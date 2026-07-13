Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (211/2026) Nach Zusammenstoß mit Zustellfahrzeug - Polizei Gieboldehausen sucht jungen Radfahrer

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Schulstraße im Bereich Schlehdorn Donnerstag, 2. Juli 2026, gegen 10.50 Uhr

RHUMSPRINGE (ab) - Nach einem Verkehrsunfall in Rhumspringe sucht die Polizei einen etwa zwölf bis 14 Jahre alten Radfahrer sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine Postzustellerin mit ihrem Fahrzeug aus einem Wohnbereich über einen abgesenkten Bordstein in die Schulstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem jungen Radfahrer, der sich von links auf dem Gehweg näherte.

Der Radfahrer stürzte zu Boden. Die Zustellerin half ihm anschließend auf und erkundigte sich nach seinem Befinden. Der Junge gab an, unverletzt zu sein und keinen Schaden an seinem Fahrrad festgestellt zu haben. Anschließend fuhr er weiter, ohne dass seine Personalien bekannt wurden.

Am Zustellfahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Die Polizei möchte den Unfallhergang abschließend klären und ausschließen, dass der junge Radfahrer möglicherweise doch verletzt wurde. Er selbst beziehungsweise seine Eltern oder Erziehungsberechtigten werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Gieboldehausen unter Telefon (05528) 2058-416 zu melden.

Hinweise zu dem beschriebenen Jungen nehmen die Ermittler ebenfalls unter dieser Nummer entgegen.

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