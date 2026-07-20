Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (213/2026) Polizei Göttingen lädt zum "Tag der offenen Tür": Hunde, Hubschrauber, Wasserwerfer und noch mehr Spannendes für "große und kleine Gäste" am 23. August in Weende - Terminankündigung!

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Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Weende, Otto-Hahn-Straße 2 Sonntag, 23. August 2026, 11.00 bis 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Hunde, Hubschrauber, Wasserwerfer, einen echten Streifenwagen zum Anmalen und noch vieles mehr präsentiert die Polizei Göttingen "großen und kleinen" Besuchenden beim "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 23. August 2026.

Die prall gefüllte, abwechslungsreiche Veranstaltung für die ganze Familie findet in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr auf dem Dienstgelände der Polizeiinspektion Göttingen an der Otto-Hahn-Straße 2 in Göttingen-Weende statt.

Die Planungen für das Event laufen bereits seit Monaten und sind mit dem näher rückenden Termin jetzt auf der Zielgeraden angekommen.

Fest steht: Interessierte erwartet am 23. August ein bunter Mix aus Informationen, kreativen Mitmach-Aktionen, informativen Präventionstipps, spannenden Vorführungen und jede Menge Einblicke in das breite Aufgabenspektrum der Polizei. Besuchende können sich u. a. auf das Stück "Pepe geht zur Schule" mit der Präventionspuppenbühne, die Diensthundeführer mit ihren vierbeinigen Kollegen, den Kinder-Krad-Parcours, die Wasserwerfer-Hüpfburg, die Polizeiseelsorge und vieles mehr freuen. Nicht alles sei an dieser Stelle schon verraten.

Benachbarte Organisationen und enge Netzwerkpartner der Göttinger Polizei werden den Tag außerdem mit ihren Info-Ständen zusätzlich bereichern und zu einem besonderen Erlebnis werden lassen, an das man sich gern erinnert. Vertreten sind beispielsweise der Landkreis Göttingen, das Technische Hilfswerk, der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Verkehrswacht, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Malteser, die Feuerwehr, das Hospiz an der Lutter e. V. und das Kinder- und Jugendhospiz "Sternenlichter".

Wo gibt es weitere Informationen?

Eine Übersicht über alle Teilnehmenden, den Lageplan mit den Stationen, das Programm und weitere wichtige Informationen rund um den "Tag der offenen Tür", darunter Straßensperrungen, Parkplätze, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln usw., werden demnächst über eine weitere Pressemitteilung sowie auf den Social Media-Accounts der Polizei Göttingen veröffentlicht.

Den direkten Weg zu den "Veranstaltungsinformationen auf einem Blick" finden Interessierte außerdem über den QR-Code auf dem Veranstaltungsplakat (siehe im Anhang), der direkt zur Homepage der Göttinger Polizei führt. Noch sind dort aber nicht alle Daten abrufbar. Die Seite befindet sich zurzeit im Aufbau und wird nach und nach vervollständigt.

Termin notieren!

Mit dieser ersten Terminankündigung möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger auf die bevorstehende Veranstaltung hinweisen und zugleich schon jetzt ganz herzlich dazu einladen, am 23. August den Weg zu uns nach Weende zu finden.

Blicken Sie hinter unsere Türen, seien Sie unsere Gäste, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns darauf!

Weitere Infos folgen!

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