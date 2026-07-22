Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (214/2026) Unfallflucht in Bartolfelde - Radfahrer bei Kollision auf Kreuzung schwer verletzt, Polizei fahndet nach grauem Transporter

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Ortsteil Bartolfelde, Bockelnhagener Straße Montag, 13. Juli 2026, gegen 20.05 Uhr

BARTOLFELDE (jk) - Beim Zusammenstoß mit einem unbekannten grauen Transporter ist am Abend des 13. Juli (Montag) in Bartolfelde (Landkreis Göttingen) ein Mountainbikefahrer schwer verletzt worden. Der Transporter flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich etwa gegen 20.05 Uhr im Kreuzungsbereich Bockelnhagener Straße/Herrenstraße. Ersten Ermittlungen zufolge kam der unbekannte Transporter aus der Herrenstraße (Nebenstraße) und fuhr mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung zur bevorrechtigten Bockelnhagener Straße hinein, wo er mit dem von rechts kommenden Radfahrer zusammenstieß. Nach dem Unfall sei der Transporter mit "quietschenden Reifen" einfach weitergefahren, berichten Zeugen.

Der gestürzte Mountainbiker musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Herzberg gebracht werden.

Bei dem gesuchten Transporter könnte es sich ersten Ermittlungen zufolge um ein Auslieferungsfahrzeug eines Onlineversandhändlers gehandelt haben.

Die Polizei Bad Lauterberg bittet weitere Unfallzeugen oder auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten grauen Transporter geben können, sich unter Telefon 05524/963-0 zu melden.

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