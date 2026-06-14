Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (169/2026) Schüsse im Bereich Weender Tor - Polizeibeamter verletzt

Großeinsatz der Polizei dauert an

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße / Weender Tor Samstag, 13. Juni 2026, gegen 20.40 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Die Polizei Göttingen befindet sich seit Samstagabend im Bereich Weender Landstraße / Weender Tor in einem größeren Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war es dort zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Im weiteren Verlauf fielen gegen 22.15 Uhr Schüsse. Dabei wurde nach aktuellem Stand ein Polizeibeamter verletzt. Er wurde medizinisch versorgt. Zur Art und Schwere der Verletzung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Eine tatverdächtige Person flüchtete nach ersten Informationen vom Einsatzort. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Diese werden unter anderem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Der Bereich rund um das Weender Tor wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte befinden sich weiterhin vor Ort, die Einsatzmaßnahmen dauern an.

Eine Gefahrenlage für die Bevölkerung besteht nach derzeitigem Stand nicht.

Nach aktuellem Stand steht das Einsatzgeschehen nicht im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz am Waageplatz vom vergangenen Montagabend. Die Polizei bittet die Bevölkerung, den Bereich zu meiden, Absperrungen zu beachten und den Einsatzkräften Folge zu leisten.

Weitere Informationen können aufgrund der laufenden Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen derzeit noch nicht gegeben werden.

Es wird nachberichtet.

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