Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (168/2026) Feuer zerstört Dachstuhl einer Gerätescheune in Scheden

Göttingen (ots)

Scheden, Quantzstraße

Freitag, 12. Juni 2026, gegen 02.30 Uhr

SCHEDEN (ab) - Beim Brand einer Gerätescheune in Scheden (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zu Freitag (12.06.26) ein Sachschaden im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Brand gegen 02.30 Uhr entdeckt und über die Feuerwehrleitstelle gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die in Fachwerkbauweise errichtete Gerätescheune in der Quantzstraße bereits in Vollbrand. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Scheden, Dransfeld und Mielenhausen übernahmen vor Ort die Brandbekämpfung.

Das Feuer beschädigte den Gebäudekomplex erheblich. Der Dachstuhl wurde vollständig zerstört, Teile des Gebäudes brannten aus. Angrenzende Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Personen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Quantzstraße Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

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