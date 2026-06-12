Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (169/2026) LKW-Unfall nach Reifenplatzer auf der A 7 - Fahrer leicht verletzt, Sattelzug mit Getriebeteilen brennt aus, Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt, rund 200.000 Euro Schaden

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen (AS) Echte und Seesen Freitag, 12. Juni 2026, gegen 02.50 Uhr bis gegen 11.45 Uhr

ECHTE/SEESEN (jk) - Nach einem Unfall mit insgesamt drei LKW musste die A 7 in Fahrtrichtung Hannover in der Nacht zu Freitag (12.06.26) zwischen den AS Echte und Seesen knapp sechs Stunden voll gesperrt werden. Eines der beteiligten Fahrzeuge brannte vollständig aus. Dessen 56 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Rostock wurde leicht verletzt. Ins Krankenhaus musste er aber nicht. Die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle gestalteten sich insgesamt sehr komplex. Nach der eingeleiteten Vollsperrung bildeten sich mehrere Kilometer Stau.

Den ersten Ermittlungen zufolge, löste vermutlich ein Reifenplatzer an dem mit Getriebeteilen und Getriebeöl beladenen Sattelzug des 56-Jährigen den Unfall aus. Der LKW-Fahrer verlor infolgedessen die Kontrolle über das Fahrzeug. Kurz vor dem Parkplatz Schwalenberg kollidierte der LKW mit zwei anderen Sattelzügen, die auf dem Seitenstreifen standen, und blieb dann ebenfalls auf dem Seitenstreifen stehen. Der Fahrer konnte das Führerhaus eigenständig verlassen. Unmittelbar danach fing die Zugmaschine Feuer. Letztlich brannte der Sattelzug vollständig aus. Aufgrund der spezifischen Eigenschaft der Ladung gestalteten sich die Löscharbeiten kompliziert. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich vermutlich auf rund 200.000 Euro.

Seit 11.45 Uhr läuft der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Verkehrsteilnehmende, die in Richtung Hannover unterwegs sind, müssen sich aufgrund der derzeitigen Verkehrsdichte weiterhin auf Behinderungen einstellen, sagt die Autobahnpolizei Göttingen.

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