Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (68/2021) Mit über 2 Promille Unfall verursacht und abgehauen - Polizei Hann. Münden sucht Zeugen, der den entscheidenden Hinweis auf den Verursacher gab

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wilhelmshäuser Straße

Dienstag, 23. Februar 2021, gegen 05.40 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Am Dienstagmorgen (23.02.2021) kam es gegen 05.40 Uhr auf der Wilhelmshäuser Straße in Hann. Münden zu einer Verkehrsunfallflucht, die nur kurze Zeit später dank des Hinweises eines unbekannten Zeugen aufgeklärt werden konnte.

Ermittlungen zufolge musste eine 52 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Wesertal (Landkreis Kassel) mit ihrem Dacia Sandero auf der Linksabbiegespur in der Wilhelmshäuser Straße auf Höhe der Zufahrt zum Penny-Markt verkehrsbedingt warten, als ihr ein silberner Ford Mondeo entgegenkam und mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel ihres Fahrzeuges stieß. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort.

Nachdem sich der Unfall ereignet hatte, wurde die 52-Jährige von einem unbekannten Mann angesprochen, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Fahrzeug des Unfallverursachers fuhr. Der unbekannte Zeuge hatte sich glücklicherweise das Kennzeichen des Ford Mondeos gemerkt und dies der 52-Jährigen mitgeteilt, bevor er weiterfuhr. Somit konnten die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariats Hann. Münden den Halter des Fahrzeuges ermitteln und machten sich auf den Weg dorthin. Doch bereits auf dem Weg zur ermittelten Anschrift stellten die Polizisten das Auto in der Pionierstraße fest und hielten es an. Bei der dann folgenden Kontrolle zeigte sich der Fahrzeugführer recht wackelig auf den Beinen und sein Atem roch sehr stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest am Kontrollort ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Der Mann musste daraufhin mit ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Die Polizei in Hann. Münden ist unter Telefon 05541/951-0 nun auf der Suche nach dem Zeugen, der hinter dem Unfallverursacher fuhr und das Kennzeichen mitgeteilt hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell