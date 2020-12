Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (459/2020) Mercedes auf Göttinger Supermarktparkplatz erheblich beschädigt - Unfallverursacher unbekannt

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Elliehäuser Weg Dienstag, 15. Dezember 2020, zwischen 08.30 und 10.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Vermutlich rund 3.000 Euro Schaden sind am Dienstagvormittag (15.12.20) bei einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz im Elliehäuser Weg an der Beifahrerseite eines silbernen Mercedes entstanden. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 08.30 und 10.00 Uhr. Von dem Verursacher fehlt zurzeit jede Spur. Die Höhe der massiven Beschädigung legt den Verdacht nahe, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen LKW handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

