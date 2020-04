Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (142/2020) Erst Knall, dann Flammen - Peugeot in Geismar ausgebrannt, Ursache vermutlich technischer Defekt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Zur Scharfmühle Montag, 20. April 2020, gegen 04.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Parkplatz in der Straße "Zur Scharfmühle" im Göttinger Stadtteil Geismar ist am frühen Montagmorgen (20.04.20) ein Peugeot 107 ausgebrannt. Dem Feuer ging nach Angaben von Anwohnern ein lauter Knall voraus. Die Berufsfeuerwehr rückte an und löschte den Kleinwagen ab. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde ein direkt daneben geparkter VW Golf an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird zurzeit bei rund 8.000 Euro angenommen.

