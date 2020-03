Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (113/2020) Fahrrad von Schulparkplatz gestohlen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Zechenstraße Mittwoch, 04. März 2020, in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 12.55 Uhr

BAD LAUTERBERG (mb) - Ein unbekannter Fahrraddieb hat bereits vor zwei Wochen, am 04.03.2020, sein Unwesen an der KGS Bad Lauterberg in der Zechenstraße getrieben.

In der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 12.55 Uhr wurde das Fahrrad einer 17-jährigen Schülerin vom dortigen Fahrradparkplatz gestohlen. Bei dem Rad handelt es sich um ein anthrazitfarbenes Damenrad des Herstellers "Stevens" mit 14 Gängen und 28-Zoll-Reifen. Weiterhin ist am Lenker eine schwarze Fahrradtasche und am Rahmen eine Getränkehalterung angebracht.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Lauterberg unter der Rufnummer 05524/963-0.

