Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Unterstandes für Heuballen in Gerdeswalde, LK VR

Grimmen (ots)

Am 05.05.2019, gegen 02.45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg der Brand einer Unterstellhalle in Gerdeswalde gemeldet, in der Heuballen gelagert werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte die Halle (60mx7m) in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehren Sundhagen und Groß Petershagen waren mit ca. 60 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Umliegende Gebäude wurden nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ca. 500 Heuballen wurden durch das Feuer vernichtet .Der entstandene Sachschaden beläuft sich vorläufig auf ca. 70000- 80000 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat der Kriminaldauerdienst aus Stralsund die Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

