Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (514/2019) Frontalzusammenstoß in der Göttinger Steinmetzkurve - Erstmeldung

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Duderstädter Landstraße Freitag, 13. September 2019, gegen 15.15 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der sog. "Steinmetzkurve" in Göttinger Stadtteil Geismar sind am Freitagnachmittag (13.09.19) gegen 15.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Klein-LKW und ein PKW frontal zusammengestoßen.

Nach ersten vorliegenden Informationen wurden dabei zwei Insassen des PKW vermutlich schwer verletzt. Der Fahrer des Klein-LKW soll die Kollision unverletzt überstanden haben. Details zu den Unfallbeteiligten, wie z. B. Herkunft, Alter und Geschlecht, liegen hier aktuell noch nicht vor.

Die Duderstädter Landstraße ist wegen der laufenden Unfallaufnahme im Moment voll gesperrt. An der Unfallstelle sind Rettungswagen und auch die Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Es wird nachberichtet.

