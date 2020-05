Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand in der Nacht - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Recklinghausen (ots)

Zu einem Wohnungsbrand kam es in der Nacht auf Mittwoch (06.05.2020) um 00.55 Uhr auf der Hochlarmarkstraße im gleichnamigen Recklinghäuser Stadtteil. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen Teile einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Der Bewohner der Brandwohnung befand sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in seiner Wohnung. Alle weiteren Bewohner konnten sich zügig, vor Eintreffen der Feuerwehr selbst retten. Die Einsatzkräfte löschten den Brand schnell ab. Die Nachlöscharbeiten dauerten eine Zeit lang an.

Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswache und die ehrenamtlichen Löschzüge Süd und Ost sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt und einem RTW.

Der Einsatz dauerte bis 2.00 Uhr an. Zu weiteren Nachlöscharbeiten rückte die Feuerwehr später nochmal aus und löschte letzte Glutnester ab.

Die Polizei entscheidet ihrerseits über Brandursachenermittlungen. Zum Sachschaden kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Recklinghausen

Pressesprecher

Christian Schell

Telefon: 02361-30699 1206

Telefon: 02361-30699 1120 (Wachabteilungsleiter, außerhalb der

Bürozeiten)

Mobil: 01525-9180490

E-Mail: christian.schell@feuerwehr-recklinghausen.de

http://www.feuerwehr-recklinghausen.de/

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell