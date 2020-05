Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Wasserschutzpolizei Brake ermittelt nach Unfall beim Ladungsumschlag in Nordenham-Blexen

Oldenburg (ots)

Am heutigen Samstag ist es gegen 10.30 Uhr zu einem Schadensfall beim Beladen eines Tankschiffes in Nordenham-Blexen gekommen. Ein 106 Meter langes zypriotische Seeschiff sollte mit Bitumen beladen werden. Zu diesem Zweck muss das Bitumen auf 180 Grad Celsius erwärmt und dann mit einem Druck von bis zu 5 bar durch einen Schlauch gepumpt werden. Bei diesem Pumpvorgang ist der Beladungsschlauch aufgeplatzt. Nach Angaben des Umschlagsbetriebes sollen 2000 bis 300 Liter der Bitumenmasse freigesetzt worden sein. Davon seien dann ca. 500 Liter in die Weser gelangt. Die genaue Schadensursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Brake dauern an. Für die Bekämpfung der Gewässerverunreinigung ist das NLWKN zuständig. Vom dortigen Bereitschaftsdienst wurde das THW Nordenham mit Reinigungsmaßnahmen beauftragt. Die Bekämpfungsmaßnahmen im Gewässer gestalten sich äußerst schwierig, da das Bitumen verklumpt und auf den Gewässergrund absinkt. Im Bereich der Hafenanlage und im dortigen Uferbereich konnten jedoch Reste der schwarzen Bitumenmasse aufgenommen werden.

