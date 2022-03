FW-Schermbeck: Radlader brannte nieder

Schermbeck (ots) - Am gestrigen Abend wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck um 18.51 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Flächen- / Vegetationsbrand" zur Maassenstraße alarmiert. Am Einsatzort fanden die Einsatzkräfte ein Lagerfeuer unter der Lippebrücke vor. Dieses wurde mittels Kübelspritze gelöscht. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um ...

