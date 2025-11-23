PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ 20-Jähriger aus Wiesbaden vermisst +++

POL-WI-KvD: +++ 20-Jähriger aus Wiesbaden vermisst +++
  • Bild-Infos
  • Download

Wiesbaden (ots)

Die Polizei Wiesbaden ist auf der Suche nach dem 20-Jährigen Luis-Santiago Macek aus Wiesbaden.

Herr Macek wurde letztmalig am Donnerstag, den 20. November 2025, um 08:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in Wiesbaden gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste ist ca. 1,80m groß, hat eine schlanke Statur, schwarze, kinnlange Haare und einen Dreitage-Bart.

Zuletzt war Herr Macek bekleidet mit einem grauen Hoodie mit weiten Ärmeln, einer dunklen Hose und beigen Wildleder-Sneakern der Marke "Nike".

Wer hat Herrn Macek gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen
Polizeidirektion Wiesbaden
Kommissar vom Dienst

Telefon: (0611) 345-2042
E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren