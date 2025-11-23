Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ 20-Jähriger aus Wiesbaden vermisst +++

Wiesbaden (ots)

Die Polizei Wiesbaden ist auf der Suche nach dem 20-Jährigen Luis-Santiago Macek aus Wiesbaden.

Herr Macek wurde letztmalig am Donnerstag, den 20. November 2025, um 08:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in Wiesbaden gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste ist ca. 1,80m groß, hat eine schlanke Statur, schwarze, kinnlange Haare und einen Dreitage-Bart.

Zuletzt war Herr Macek bekleidet mit einem grauen Hoodie mit weiten Ärmeln, einer dunklen Hose und beigen Wildleder-Sneakern der Marke "Nike".

Wer hat Herrn Macek gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

