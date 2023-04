Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Smartphone entrissen+++ Diebstahl aus PKW +++ Keller- und Garageneinbrüche +++ Taschendiebin festgehalten +++ Einbrecher unterwegs +++ am Steuer eingeschlafen +++ Widerstand geleistet +++

1. Gewaltsam Smartphone entwendet,

Wiesbaden, Luisenstraße, Sonntag, 09.04.2023, 10:30 Uhr

(js) Am Sonntagvormittag wurde einem 36-jährigen Wiesbadener in der Luisenstraße von einem bislang unbekannten Täter sein Smartphone gewaltsam entwendet. Der Geschädigte befand sich gegen 10:30 Uhr fußläufig unterwegs, als er von einer ihm unbekannten Person angegriffen und sein Smartphone entwendet wurde. Als der Wiesbadener sein Handy zurückforderte, sei er erneut von dem Täter angegriffen worden. Dieser flüchtete im Anschluss in Richtung Bahnhofstraße. Er wurde als ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, von normaler Statur, südländisches Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet sei er mit einer dunklen Jacke, Jeans, weißen Schuhen sowie einer Kappe gewesen, welche er bei der Flucht abzog. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-0 zu melden.

2. Wertsachen im Fahrzeug locken Diebe an, Wiesbaden, Oranienstraße, Freitag, 07.04.2023 bis Samstag, 08.04.2023

(kk)Offen in Fahrzeugen abgelegte Jacken und Taschen wirken auf Diebe unwiderstehlich. Dies zeigt die polizeiliche Erfahrung und die jährlichen Zahlen der Kriminalstatistik. Diese Erfahrung machte eine Besitzerin eines Pkw, die ihren Renault Twingo in der Oranienstraße über Nacht abgestellt hatte. Aus ihrem Twingo wurden ersten Ermittlungen zufolge diverse persönliche Gegenstände entwendet. Wie die Täter in das Auto gelangten ist Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt mögliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter der 0611/345 0 entgegen.

3. Keller und Garagen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, 07.04.2023 bis 08.04.2023

(kk)Bei der Wiesbadener Polizei wurden im Verlauf des Samstags mehrere Einbrüche zur Anzeige gebracht. Die Täter waren im Bereich Gabriele-Münter-Straße, Carl-Bender-Straße, Welfenstraße und Maria-Sybilla-Merian-Straße zugange und drangen dort in Kellerräume oder in Garagen von Mehrfamilienhäusern ein. Ersten Ermittlungen zufolge wurde in einem Fall nichts entwendet, in einem weiteren Fall wurden Getränke und in anderen Fällen wurden Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

4. Taschendiebin festgehalten,

Wiesbaden, Marktplatz 08.04.2023, gegen 13:00 Uhr

(kk)Am Samstagmittag hielt ein aufmerksamer 39-jähriger Wiesbadener eine Diebin fest. Die Diebin hatte zuvor das Portemonnaie aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack einer 64-jährigen Frau aus dem Rheingau-Taunus-Kreis entnommen. Der 39-jährige Wiesbadener verfolgte die Diebin und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest, wobei hier der Schal der Diebin herunterfiel und das Diebesgut zum Vorschein kam. Der 64-Jährigen konnte ihr Portemonnaie samt dem Inhalt zurückgegeben werden. Gegen die Diebin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Saalgasse und Nerostraße, Freitag, 07.04.2023, 23.00 Uhr bis Samstag, 08.04.2023, 08.15 Uhr

(akl) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Nerostraße und der Saalgasse zwei Geschäfte von Einbrechern aufgesucht. Durch das Einwerfen von Scheiben gelangten die Unbekannten in die Geschäftsräume. In der Nerostraße konnte kein Diebstahlschaden festgestellt werden. In der Saalgasse wurden Waren im Wert von 4000 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

6. Am Steuer eingeschlafen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 09.04.2023, 02.05 Uhr

(akl) Am frühen Sonntagmorgen hat eine 39 Jahre alte Frau aus Wiesbaden in der Dotzheimer Straße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden von 36.000 Euro entstand. Die Frau befuhr gegen 02.05 Uhr die Dotzheimer Straße stadtauswärts, als sie nach ihren eigenen Angaben am Steuer einschlief. Dadurch kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der blaue VW der Wiesbadenerin und landete auf dem Dach. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Führerschein der Frau wurde durch die Polizei sichergestellt.

7. Widerstand geleistet,

Wiesbaden, Kostheimer Landstraße, Samstag, 08.04.2023, 17:30 Uhr

(wo) Ein 32-jähriger Wiesbadener hat am Samstagabend im Bereich Mainz-Kastel zuerst randaliert und anschließend Widerstand geleistet. Gegen 15:40 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Wiesbadener Straße wegen einer randalierenden männlichen Person gerufen. Da sich der 32-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er festgenommen und zum 2. Polizeirevier gefahren. Dort widersetzte er sich gegen seine Unterbringung in der Zelle. Glücklicherweise wurde weder der Wiesbadener noch die Polizeibeamten verletzt.

8. Festnahme nach Einbruch,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 09.04.2023, 22:20 Uhr

(wo) In der Dotzheimer Straße verschafften sich am späten Sonntagabend zwei Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Salon und entwendeten Bargeld. Noch bevor die zwei Wiesbadener flüchten konnten, wurden sie durch Polizeikräfte festgenommen.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Gemeinsam Sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag, 08.04.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 09.04.2023, 04:00 Uhr

(wo) Am Samstagabend führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00 Uhr und 04:00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt und an weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Bei einer im Bereich der Reisinger Anlage durchgeführten Kontrolle konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Insgesamt wurden 25 Personen kontrolliert. Stadt und Polizei werden weiterhin bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig im Wiesbadener Stadtgebiet präsent sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

