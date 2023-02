Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Körperverletzung+++Brennende Mülltonne+++Gemeinsame Kontrollen+++

Wiesbaden (ots)

1. Körperverletzung,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Sonntag, 26.02.2023, 00:05 Uhr

(am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es vor einem Hotel in der Wilhelmstraße zu einer Körperverletzung durch einen Hotelgast.

Nachdem sich eine 38-jährige Wiesbadenerin in der Bar des Hotels mit dem Personal angelegt hatte, wurde diese des Hauses verwiesen und durch einen Mitarbeiter nach draußen begleitet. Dort soll sie dem 46 Jahre alten Geschädigten zwei Tritte versetzt haben. Anschließend bestieg sie ein Taxi und entfernte sich vom Tatort. Die Täterin konnte durch eine Polizeistreife ermittelt und angetroffen werden. Diese stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der Mitarbeiter des Hotels wurde durch die Tritte leicht verletzt. Das 1. Polizeirevier hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Brennende Mülltonne,

Wiesbaden, Schulberg, Samstag, 25.02.2023, 19:45 Uhr

(am) Am Samstagabend rief eine brennende Mülltonne am "Schulberg" die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie zwei Personen an einer Großraummülltonne hantierten und anschließend in Richtung Adlerstraße davonliefen. Kurz darauf fing die Mülltonne an zu brennen. Der Zeuge konnte noch die Mülltonne von der Hauswand wegziehen, wodurch vermutlich ein größerer Schaden verhindert wurde. Das Feuer wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. An der Mülltonne entstand ein Schaden in Höhe von ca. 750,- EUR. Die Personen wurden als männlich, über 180 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Beide trugen dunkle Kleidung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag/Samstag, 24./25.02.2023, 17:00 - 02:00 Uhr und Samstag/Sonntag, 25./26.02.2023, 19:00 - 03:30 Uhr

(am) Am vergangenen Wochenende führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der Waffenverbotszone (WVZ), der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz und dem Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Daneben wurden mehrere Kontrollen von auffälligen Gruppen durchgeführt. Bei einer Kontrolle am Freitagabend auf dem Luisenplatz, wurde eine weibliche Person überprüft, die mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Frau wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Am Samstagabend wurde bei der Kontrolle einer Personengruppe in der WVZ eine Person mit einem verbotenen Messer festgestellt. Das Messer wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

