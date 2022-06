Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped entwendet und wieder aufgefunden

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ein nicht mehr fahrbereites und auch nicht mehr zugelassenes Moped der Marke Simson wurde am Sonntagmorgen an einem kleinen Pfad an der Dr.-Salvador-Allende-Straße aufgefunden. Die dann begonnenen Ermittlungen zu dem mit einem älteren und nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen versehenen Moped führten zu seinem 49-jährigen Eigentümer in die Johann-Matthäus-Bechstein-Straße. Der 49-Jährige gab an, dass das defekte Gefährt vor seinem Wohnsitz stand und in der Nacht zu Sonntag gestohlen wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen Unbekannt auf. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 an die Polizei in Gotha. Bezugsnummer: 0139335/2022. (av)

