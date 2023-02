Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Drohanruf in Schwimmbad

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Hollerbornstraße,

Freitag, 24.02.2023, 18.45 Uhr

(akl) Am Freitagabend ging gegen 18.45 Uhr ein Drohanruf in einem Schwimmbad in der Hollerbornstraße ein. Durch die Mitarbeiter wurde das Bad geräumt und anschließend die Polizei verständigt. Die etwa 250 Badegäste wurden in zwei ESWE-Bussen und einer angrenzenden Gaststätte betreut. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort konnte die angedrohte Straftat nicht verifiziert werden. Eine Gefahr für Badegäste und Mitarbeiter lag nicht vor. Gegen den unbekannten Anrufer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell