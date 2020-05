Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Riskantes Überholmanöver - Biker nach Unfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Nordost, Platter Straße / Unter den Eichen 08.05.2020, 14:55 Uhr

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer verursachte am Freitagnachmittag in Wiesbaden durch ein riskantes Überholmanöver einen Verkehrsunfall und wurde hierbei schwer verletzt.

Der Mann und ein vor ihm fahrender 53-jähriger Autofahrer hatten sich auf der Platter Straße, an der Kreuzung Unter den Eichen auf der Linksabbiegerspur eingeordnet und mussten wegen des Gegenverkehrs warten. Als dieser durchgefahren war bog der Autofahrer nach links ab, wurde in diesem Moment aber links von dem 42-jährigen überholt. Nach dem folgenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer über den Pkw geschleudert, stürzte in der Folge und erlitt dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt, das Krad ist ein Totalschaden.

