POL-WI-KvD: Verletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall

Am 06.05.2020, um 19:25 Uhr kam es auf der Biebricher Allee zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 53jährige Wiesbadener Autofahrerin befuhr mit ihrem Auto die Biebricher Allee aus Richtung Biebrich und wollte in Höhe der Hausnr. 142 auf den dortigen Abbiegefahrstreifen zur Henkellstraße fahren. Hierbei übersah sie den 21jährigen Geisenheimer Motorradfahrer, der sich seitlich versetzt auf dem linken Fahrstreifen befand. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, in dessen Verlauf der Motorradfahrer stürzte und sich am Bein verletzte. Durch einen Rettungswagen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten angeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7500,- Euro.

