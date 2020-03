POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 15.03.2020 Unfallflucht mit Verletzten Autoschlüssel und Fahrzeug geraubt Gemeinsam sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Unfallflucht mit Verletzten Ort: Wiesbaden, Oranienstraße/Kaiser-Friedrich-Ring Zeit: Samstag, 14.03.20, 21.45 Uhr

Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr stand ein 19jähriger Autofahrer aus Wiesbaden mit seinem blauen Golf an der roten Ampel der Oranienstraße vorm Kaiser-Friedrich-Ring, als ihm ein grauer Opel Corsa von hinten mit großer Wucht auffuhr. Dabei wurden die drei Insassen des VW Golf leicht verletzt, beim Corsa lösten beide Airbags aus. Die Insassen des Opel stiegen kurz aus, besahen sich den Schaden und flüchteten anschließend von der Unfallstelle. Der Fahrer war etwa 25 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, hatte kurze dunkle Haare und trug einen Bart. Die Beifahrerin war auch ca 25 Jahre, 170 cm groß, hatte lange dunkle Haare und trug eine Jeans. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige Corsa auf der A671 in der Abfahrt Mainz-Kastel ohne Insassen festgestellt werden. Die Kennzeichen hatte man abgeschraubt und im Fahrzeug deponiert. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von 14000 Euro. Hinweise auf die Fahrzeugführer nimmt der regionale Verkehrsdienst unter der Nummer 0611-3450 entgegen.

Raub von Autoschlüssel und Fahrzeug Ort: Wiesbaden, Stiftstraße Zeit: Samstag, 14.03.20, 04.00 Uhr

Am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr berichtete ein 23jähriger Wiesbadener auf dem 1. Polizeirevier, dass er am Morgen gegen 04.00 Uhr beraubt worden sei. Nach seinen Angaben sei er von zwei Personen in der Stiftstraße vor seinem Fahrzeug an eine Wand gedrückt und unter Drohungen nach seinem Fahrzeugschlüssel durchsucht worden. Im Anschluss hätten die Täter sich in sein Fahrzeug gesetzt und wären mit dem schwarzen BMW Mini weggefahren. Nach Ermittlungen der Polizei konnte das Fahrzeug im Nerotal aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Tatverdächtiger wurde bekannt, eine Wohnungsdurchsuchung nach dem Fahrzeugschlüssel blieb jedoch erfolglos. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden Ort: Stadtgebiet Wiesbaden Zeit: Freitag/Samstag, 13./14.03.2020, 19.00 - 04.00 Uhr Samstag/Sonntag, 14./15.03.2020, 19.00 - 05.00 Uhr

In den Nächten auf Samstag und auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 05.00 Uhr gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Die eingesetzten Beamten in Uniform und Zivil überprüften hierbei insgesamt 96 Personen. Dabei wurden vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Weiterhin mussten elf Platzverweise ausgesprochen und eine Person in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Stadt und Polizei werden bei entsprechenden Kontrollmaßnahmen weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent sein.

