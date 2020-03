Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen Ort: Wiesbaden, Platter Straße/Unter den Eichen Zeit: 12.03.2020, 18:31 Uhr

Wiesbaden (ots)

(Mü.) Am heutigen Abend kam es in Wiesbaden, Kreuzungsbereich Platter Straße/Unter den Eichen, zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro. Der 19-jährige Unfallverursacher aus Wiesbaden befuhr mit seinem PKW die Platter Straße stadtauswärts und wollte an der o. a. Kreuzung in die Straße Unter den Eichen einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 32-jähigen Taunussteiner der mit seinem PKW die Platter Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 19-jährige Wiesbadener wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Fahrzeug des 32-jährigen Taunussteiners befand sich noch dessen Ehefrau sowie der neugeborene Sohn des Paares. Die Familie wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Alle Personen wurden nach kurzer Behandlung aus den jeweiligen Krankenhäuser entlassen. Der Kreuzungsbereich war für ca. zwei Stunden für die Bergung und Abschleppung der Fahrzeuge gesperrt.

