POL-WI-KvD: Streitigkeiten und Schlägereien im Nachgang zum Fastnachtsumzug AKK

Gegen 17:30 h gingen am heutigen Samstag zahlreiche Notrufe bei den Einsatzleitstellen der Polizei und der Feuerwehr ein, in denen von Körperverletzungen und Sachbeschädigungen im Bereich des Brückenkopfes an der Theodor-Heuss-Brücke berichtet wurde. Die entsandten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden stellten verschiedene Gruppen Jugendlicher bzw. junger Erwachsener beiderlei Geschlechts in dem genannten Bereich fest, deren Mitglieder zum Teil stark alkoholisiert waren. Zunächst waren wohl in einem Bus des ÖPNV mehrere Personen aneinander geraten. Zumindest eine dieser Personen betätigte im Bereich der Haltestelle Brückenkopf den Notausstiegshebel, was zu einer Beschädigung an dem Bus führte. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung kam es sowohl im Bus, als auch nach dem Aussteigen im Bereich der Haltestelle zu Körperverletzungen zwischen den Gruppen aus dem Bus und im Anschluss mit Personen, die in den Bus in Richtung Mainz einsteigen wollten. Außerdem wurden durch die Einsatzkräfte in dem Bereich zwei Gruppen jugendlicher Mädchen angetroffen, zwischen denen es nach ersten Ermittlungen ebenfalls zu Körperverletzungen gekommen war. Im Bereich der Hochheimer Straße wurden Kräfte der Polizei, die zum Brückenkopf unterwegs waren, von einer leicht verletzten jungen Frau angesprochen, dass es im Bereich des Hit-Marktes zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen gekommen sei. Zwischen den dort angetroffenen und ebenfalls alkoholisierten Fastnachtern war es aus bisher nicht bekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf sich einige Beteiligte leichtere Blessuren zuzogen und ein junger Mann einen Schneidezahn verlor. Die Beteiligten zeigten sich teilweise gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten hochgradig aggressiv und befolgten die gegebenen Anweisungen nicht, versuchten gar die Polizeibeamten körperlich anzugehen. Die zwei Hauptaggressoren wurden festgenommen und zunächst zum 2. Polizeirevier verbracht. Einer der jungen Männer konnte im Anschluss an seine Eltern übergeben werden, der andere wurde in die Obhut seiner Freunde entlassen. Strafanzeigen wegen der Körperverletzungen und der Widerstandshandlungen wurden gefertigt. Bei den beiden Vorfällen am Brückenkopf und in der Hochheimer Straße kamen zahlreiche Beamte der Polizeidirektion Wiesbaden zum Einsatz. Unterstützt wurden diese durch Kräfte der Bereitschaftspolizei, die sich auf dem Heimweg von einer anderen Einsatzlage befanden. Darüberhinaus waren etliche Fahrzeuge und Mitarbeiter der Wiesbadener Rettungsdienste im Einsatz.

