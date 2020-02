Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom Samstag, dem 22.02.2020 Farbschmierereien Unfall mit Leichtverletzten und Taxi Renitente Ladendiebe

Wiesbaden (ots)

Farbschmierereien an Stromkästen in Naurod und Auringen Ort: Wiesbaden, Naurod: Auringer Straße und Auringen: August-Ruf-Straße Zeit: der Feststellung Freitag, 21.02.20, 10.15 Uhr

Am Freitag wurden vormittags in der Auringer Straße in Naurod sowie in der August-Ruf-Straße in Auringen Farbschmierereien an Stromverteilerkästen festgestellt. Insgesamt wurden vier Stromkästen großflächig mit schwarzer, weißer und roter Farbe beschmiert. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0611-3452440 entgegen.

Unfall mit Leichtverletzten und Taxi Ort: Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee/Lessingstraße Zeit: Samstag, 22.02.20, 00.58 Uhr

Beim Einbiegen von der Friedrich-Ebert-Allee nach links in die Lessingstraße übersah am frühen Samstagmorgen ein 56 Jahre alter Taxifahrer aus Wiesbaden einen entgegenkommenden weißen Seat. Der 19jährige Fahrzeugführer aus Rüdesheim konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rammte die Beifahrerseite des Taxis, das gegen eine Ampel schleuderte und auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Der Taxifahrer und sein 52jähriger Fahrgast aus Marburg konnten sich selbständig über die Beifahrerseite aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrgast und eine 17jährige Beifahrerin des Seatfahrers wurden leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die aus der Verankerung gerissene Ampel wurde durch den Notdienst der ESWE-Versorgung abgesichert. Es entstand ein Sachschaden von 28000 Euro.

Renitente Ladendiebe Ort: Wiesbaden, Kirchgasse Zeit: Freitag, 21.02.20, 18.57 Uhr

Am Freitagabend gegen 19.00 Uhr versuchten drei Männer in einem Bekleidungsgeschäft in der Kirchgasse mehrere Hemden und Hosen zu entwenden. Als einer der Männer beim Verlassen des Geschäftes von Sicherheitsangestellten festgehalten wurde, setzte ein weiterer Täter Pfefferspray ein. Dadurch konnten alle Drei in Richtung Platz der deutschen Einheit davonlaufen. Alle drei Täter waren schlank, etwa 180 cm groß, mit arabischem Phänotyp und vom Alter Anfang 20. Alle trugen einen Drei-Tage-Bart. Ein Täter hatte eine gelbe Steppjacke, trug dunkle Jeans und eine Basecap mit gelben Element. Der zweite Täter hatte eine dunkelblaue Jacke, der Dritte eine dunkelgrüne Jacke. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611-3450 entgegen.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell